В сети появилось видео с моментом ДТП в селе Крюковщина, которое находится в Киевской области. Видео размещено на Facebook-странице "Киев Оперативный".

В сообщении говорится, что видео сняла камера наблюдения, которая установлена над дорогой. На кадрах видно, как легковой автомобиль очень быстро едет по дороге и врезается в микроавтобус, который в этот момент поворачивает в сторону от главной дороги.

Ранее "Страна" рассказывала, что Министерство внутренних дел инициирует увеличение размеров штрафов за ряд административных правонарушений, в частности ужесточение ответственности для водителей за наезды на людей.

Также мы сообщали, что во Львове "Мерседес" протаранил заблокировавшее дорогу авто полицейских, чтобы освободить путь для проезда, и после этого скрылся с места происшествия на глазах у растерявшихся правоохранителей.