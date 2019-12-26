Полиция задержала телефонного мошенника из Киева, который обманул 83-летнюю жительницу села Кашперовка, сказав, что ее сын сбил ребенка в ДТП и забрал у нее больше 100 долларов. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился "майором полиции" и сообщил страшную весть: "Ваш сын за рулем автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе".

Далее незнакомец рассказал женщине, что можно избежать уголовной ответственности. Стоимость "спасения" составляла 850 долларов США и 150 евро - такую ​​сумму приехал и забрал у пенсионерки злоумышленник.

Когда женщина поняла, что ее обманули, позвонила в полицию.

Сотрудники Тетиевского отдела полиции сразу начали искать мошенника. Изъяли видео с камер наблюдения, где, как выяснилось, был зафиксирован злоумышленник. На его поиски были ориентированы полицейские наряды и личный состав.

Мужчину, который подпадал под ориентировку, заметил и задержал посреди улицы села полицейский-криминалист в то время, когда возвращался домой с суточного дежурства.

Злоумышленником оказался 44-летний житель Киева. Как выяснилось, он летом этого года был осужден к лишению свободы за незаконное хранение наркотиков и уклонялся от наказания.

По факту мошенничества открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанному объявлено о подозрении. Работники полиции проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Фото: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" писала, что в Днепропетровской области мошенник списал больше миллиона с чужих карт и ему назначили залог меньше 40 тысяч.

Также мы рассказывали, что в Киеве судят пару мошенников из Одессы, которые продавали фальшивые акции Tesla.