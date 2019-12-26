26 декабря стали известны победители девятого сезона "Зважені та щасливі", который показывали на канале СТБ. Ими стала пара Павел Назаренко и Наталья Кириленко. Именно они получили главный приз в 300 тысяч гривен.

В этом сезоне в лагерь худеющих набрали одиночек, которых объединили в пары для прохождения испытаний. В финале осталось две команды - коричневые и розовые.

На финальном взвешивании выяснилось, что Тамара и Евгений (коричневые) на двоих сбросили 123 килограмма, что составило 45,5% от их изначального веса.

Но команда розовых, которых тренировал Иракли Макацария, показала лучший результат. Павел Назаренко пришел с весом 182 кг и за девять месяцев похудел до 97 кило (минус 85 кг). Наталья Кириленко весила 118 кг, а в финале весы показали 62 кило (минус 56 кг). То есть на двоих они сбросили 47% веса и стали победителями.

Кроме этого, еще до финального взвешивания, пара призналась, что у них завязались отношения после проекта и они живут вместе. После этого признания Павел сделал предложение своей половинке на проекте прямо на сцене и Наталья сказала ему "да".

Павел Назаренко и Наталья Кириленко. Фото: СТБ

Остальные участники, не дошедшие до финала, соревновались за приз в 100 тыс грн за самый лучший результат домашнего похудения (после ухода с проекта - Ред.).

Лучшей стала Людмила Чаднова. Девушка похудела со 144 кг до 68 (минус 76 кг, что составило 52% от ее веса).

Фото: Людмила Чаднова