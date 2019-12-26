В среду, 25 декабря, в Украине вступил в силу Закон № 102-ІХ относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, опубликованный в газете "Голос України" 25 сентября. Так, из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, исключили деятельность в сфере телекоммуникаций. Соответствующие изменения внесены в Закон "О лицензировании", сообщает "Юрлига".

В свою очередь, в Законе "О телекоммуникациях" норма относительно лицензирования видов деятельности в сфере телекоммуникации заменена на положение относительно предоставления субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере телекоммуникаций, уведомления о начале осуществления деятельности.

В уведомлении о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций указываются:

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - предпринимателя; код по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины - для юрлица и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и серия и номер паспорта - для ФОП; местонахождение - для юридического лица или местожительство - для ФЛП; адрес для переписки; контактные данные: номера телефона, факса, электронный адрес, адрес официальной страницы в Интернете (при наличии); фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; территория, на которой осуществляется деятельность в сфере телекоммуникаций; вид и описание телекоммуникационных услуг. В случае отсутствия в ориентировочном перечне видов телекоммуникационных услуг, утвержденном НКРСИ, услуги она описывается в произвольной форме; информация о полученных лицензиях, разрешениях - в случае осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций, предусматривающей использование ограниченного (радиочастотного и/или номерного) ресурса; обязательство заявителя выполнять предусмотренные законом, Правилами осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций и другими нормативно-правовыми актами в сфере телекоммуникаций обязанности оператора, провайдера телекоммуникаций.

Предоставление субъектом хозяйствования недостоверной или не в полном объеме информации в уведомлении о начале осуществления хозяйственной деятельности, необходимость представления которой установлена законом для определенного вида хозяйственной деятельности, - влечет наложение штрафа от 1 тыс. НМДГ (17 тыс. грн) до 2 тыс. НМДГ (34 тыс. грн).

Нарушение субъектом хозяйствования установленного законом срока для подачи уведомления об изменении сведений, указанных в уведомлении о начале осуществления хозяйственной деятельности, - влечет наложение штрафа от 500 НМДГ (8 500 грн) до 1 тыс. НМДГ (17 тыс. грн).

Форму уведомления о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций определит НКРСИ.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацполиция хочет ввести нормы о блокировках сайтов в новый закон "Об электронных коммуникациях".

В начале декабря Комитет Рады рассматривал проект закона об электронных коммуникациях, из-за которого вырастут цены на интернет.