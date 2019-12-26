Обмен пленными пройдет 29 декабря, в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорское. Об этом сообщает Telegram-канал Рavlovskynews.

Пропорции, по которым обменяют пленных такие: Донецк/Киев 55/65, Луганск/Киев 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 ОРДЛО.

Фото: t.me/pavlovskynews/266

Напомним, часть пленных отказывается возвращаться обратно в рамках обмена. А в списках на обмен появились осужденные в Украине за коррупционные преступления жители Киева.

Ранее мы разбирались, смогут ли Киев и сепаратисты поменять пленных до 1 января.

Также писали, что в Украине вычеркнули "беркутовцев" из списков на обмен с "ЛНР" и "ДНР". Правоохранители провели в СИЗО уже около 6 лет.