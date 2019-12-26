Правительство изменит процедуру пересечения границы Херсонской области с полуостровом Крым для детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение правительства предусматривает упрощение порядка въезда и выезда из территории Крымского полуострова детей, которые учатся на территории других регионов Украины.

Дети в возрасте с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID-карточки) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличия информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ).

В Кабмине отметили, что это поможет максимально способствовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях. Сейчас для такой поездки детей необходимо сопровождения обоих родителей и/или нотариально удостоверенное согласие второго из родителей.

В то же время в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Ранее "Страна" сообщала подробную информацию о правилах пересечения границы детьми. На Донбассе дети, которым не исполнилось 16 лет, смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении.

Также "Страна" публиковала расследование: "Проклятые КПВВ. Почему в очередях на Донбассе умирает почти вдвое больше людей, чем под обстрелами".