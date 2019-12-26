Полицейские сообщили подробности сегодняшней стрельбы на Виноградаре, когда неизвестные попали женщине в голову У пункта обмена валют.

Информацию о событии подтвердила пресс-служба полиции города.

Нападавшие подъехали к месту инцидента на авто, с которого и сделали выстрел. В это время женщина в возрасте около 60 лет, находилась возле пункта обмена валют. Пуля попала ей в голову. Известно, что неизвестные стреляли из пистолета резиновыми пулями. Пострадавшей удалось выжить, ее забрали в больницу.

В пресс-службе полиции Киева отметили, что инцидент произошел на проспекте Правды. Информацию зарегистрировали в журнале единого реестра Подольского управления полиции, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранение в голову получила 64-летняя женщина.

Также "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за обвинения его отца в краже мангала.

Ранее под Киевом мужчина расстрелял из ружья машину полиции, в области введена спецоперация.