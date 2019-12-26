Кабинет министров Украины согласился с предложением МВД и Минцифры по реализации экспериментального проекта верификации данных о физических лицах, которые обрабатываются в некоторых национальных электронных информационных ресурсах. Об этом пишет "Юрлига".

Соответствующее постановление № 1078 было принято на правительственном заседании 4 декабря 2019 года. В сообщении говорится, что будут верифицировать данные о физлицах, которые обрабатываются в:

Государственном реестре актов гражданского состояния граждан;

Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

Реестре пациентов электронной системы здравоохранения.

Указанный пилотный проект внедрен для создания цифрового ID граждан Украины.

Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных разных реестров между собой.

Цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи пользователя.

"Эти верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

Постановлением № 1078 утвержден перечень полей национальных электронных информационных ресурсов, предоставляемых для проведения верификации:

обязательная категория: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения; опциональная категория: пол; страна выдачи документа лица; серия и номер документа, дата его выдачи; дата окончания действия документа лица; кем выдан документ; индивидуальный налоговый номер; номер социального страхования; имя и фамилия матери человека, а также дата ее рождения; имя и фамилия отца человека, а также дата его рождения.

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