Министерство внутренних дел инициирует увеличение размеров штрафов за ряд административных правонарушений, в частности ужесточение ответственности для водителей за наезды на людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, МВД инициирует поднятие размера штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

В частности, законопроектами предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О дорожном движении" и Закон Украины "О Нацполиции".

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/час - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев; за управление авто лицом, которое не имеет на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - отметил Геращенко.

Важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает админответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам.

"Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше", - отмечается в сообщении.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тысячи случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями", - замглавы МВД.

В МВД проинформировали, что за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи - с пострадавшими. Полицейские составили 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ст. 130 КУоАП). В этих ДТП были травмированы более 26 тысяч лиц, погибло 2 716 лиц.

Отметим, что из-за сбоя сервисные центры МВД не работают четвертые сутки.

Как сообщала "Страна", в МВД предлагают вернуть админарест за пьяное вождение.

Напомним, в марте этого года заместителя прокурора Энергодара уволили с должности за пьяное вождение.