Президент Украины Владимир Зеленский уволил Максима Гребенюка с должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны. Распоряжение №597/2019-рп обнародовано на сайте президента.

“Освободить Гребенюка Максима Васильевича с должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины”, - говорится в документе.

Скриншот: president.gov.ua

Максим Гребенюк был назначен руководителем Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2015 года.

Также Президент уволил Александра Склярова от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Указ №953/2019 опубликован на сайте главы государства.

“Освободить Склярова Александра Ивановича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в соответствии с поданным им заявлением об отставке в соответствии с частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О телекоммуникациях”, - говорится в документе.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА.

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