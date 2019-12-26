Телекоммуникационный оператор "Укртелеком" решил повысить тарифы на 20-24% с 1 января 2020 года. Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам пресс-секретаря "Укртелекома" Михаила Шуранова, рост тарифов неизбежен по экономическим причинам.

"Действительно изменения стоимости пакетов будут. В целом были изменены граничные тарифы на местную фиксированную связь для всех фиксированных операторов. Тариф "простой" был 67,10, а станет 73,81 гривен месяц с НДС. Соответственно мы меняем и свои пакетные предложения. Например, пакет с 500 междугородними минутами и 120 минутами на сети мобильных операторов будет стоить 117 гривен/месяц (ранее 94 гривен). В целом это очень конкурентная цена на рынке голосовых тарифов", - сказал он.

Также, по словам Шуранова, меняется плата за услуги доступа к сети Интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети Интернет.

С января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами проводного радиовещания, IP-телекса, предоставления в пользование соединительных линий, предоставления линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации.

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 гривен до 61,51 гривен. Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 гривны до 67,10 гривен.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2020 года увеличится с нынешних 44,74 гривен до 49,21 гривен. Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 гривен до 53,68 гривен.

Как сообщала "Страна", "Укртелеком" с февраля отключит все таксофоны на улицах Украины, а также проводное радио в четырех областях Украины.

Ранее "Страна" анализировала, пересчитают ли тарифы на отопление и смогут ли украинцы сэкономить.