26 декабря стало известно, что в Москве после госпитализации умерла народная артистка СССР, кино- и театральный режиссер, актриса Галина Волчек. За неделю до смерти ей исполнилось 86 лет. В этом году здоровье ее ощутимо ухудшилось, она почти не появлялась на публике. А на похоронах режиссера Марка Захарова была в инвалидной коляске.

23 декабря Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких. После этого появилась информация, что из-за проблем с почками, произошел отек головного мозга и отек легких. А 26 декабря в театре подтвердили, что популярного режиссера и актрисы не стало.

Собрали пять самых известных ролей Галины Волчек, за которые ее полюбили миллионы зрителей. Несмотря на то, что это в основном были эпизодические характеры, актриса сыграла их настолько ярко, что они надолго запомнились зрителям.

1. "Шли солдаты"

В черно-белом фильме 1959 года 26-летняя Галина Волчек в эпизоде сыграла медсестру в ресторане.

Фото: Кадр из фильма "Шли солдаты"

Это случилось спустя 4 года после ее выпуска из Школы-студии МХАТ, и через три после того, как вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым и Игорем Квашой она основала театр "Современник". Спустя 20 лет она стала худруком театра.

2. "Берегись автомобиля"

В знаменитой трагикомедии Эльдара Рязанова Галина Волчек сыграла в эпизоде покупательницу магнитофона, которая просит продавца Андрея Миронова подыскать ей заграничный.

- 50? Ну, возьмите себя в руки! - говорит она.

3. "Про красную шапочку"

В сказке-мюзикле про Красную шапочку, которая полюбилась миллионам зрителей, Волчек сыграла мать двух главных здодеев фильма - властную Волчицу, которая одержима идеей отомстить за смерть своего фильма, убитого дровосеками. Однако планы рушатся, ведь внук-Волчонок решает ослушаться бабушку и подружиться с Красной шапочкой.

В образе Волчицы

4. "Русалочка"

В еще одной сказке Волчек сыграла воспитательницу Русалочки, трактирщицу и ведьму.

5. "Осенний марафон"

В философской комедии Георгия Данелии Волчек появилась в образе однокурсницы главного героя Андрея Бузыкина, которого сыграл Олег Басилашвили - с ним Волчек основала театр "Современник". Бесцеремонная и бездарная Варвара вмешивается в личную жизнь мягкотелого Бузыкина.

Напомним, что ранее "Страна" писала, как простились с режиссером Марком Захаровым, на похороны которого этой осенью прибыла Галина Волчек.