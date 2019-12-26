Проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой вернули из Генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований.

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает "Укринформ".

"По поводу проекта сообщения о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является не согласованным", - сказала Иванова.

Она отметила, что пока не может предусмотреть, как в дальнейшем будет развиваться ситуация по данному делу.

"Потому что здесь уже в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться следствие, по мере того, сколько доказательств будет получено, в том числе, и по народному депутату, и собственно, по гражданке, соответственно, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован", - уточнила Иванова.

Ранее "Страна" писала, что Маруся Зверобой хочет встретиться с Зеленским один на один до того как "всех утопят в крови".

Также мы рассказывали, что после допроса Звербой под ГБР атаковали еще одного журналиста.