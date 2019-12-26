В НАБУ подтвердили сегодняшние обыски в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины, которые проводились под процессуальным руководством прокуроров САП. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Следственные действия санкционированы, осуществляются в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства", - говорится в сообщении НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 по собственным наработкам.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Изначально про обыски сообщил госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко. Он пояснил, что обыски проходят в рамках дела о тендере 2018 года на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. "По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN", - отметил Биденко.

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