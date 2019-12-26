Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое разрешает поставщикам тепла проводить перерасчет платежек, если цена на газ снизится по сравнению с той, которая значится в тарифе.

Постановление от 24 декабря 2019 года № 1082 "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа" опубликовано на Урядовом портале.

"В случае изменения для исполнителя в течение отопительного сезона цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению природного газа, торговой надбавки (наценки) поставщика), которая используется для производства тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды для потребителей", - говорится в документе.

В случае принятия теплоснабжающей организацией (исполнителем услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды) решения об изменении размера начислений потребителям за тепло и горячую воду в связи с изменением для них цены природного газа, такие изменения (начиная с начислений за декабрь 2019 года) отражаются в платежках, присланных в месяце, следующего за расчетным.

О принятом решении об изменении размера начислений за тепло и горячую воду теплопоставщик информирует потребителей (с указанием соответствующих обоснований) на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и/или на собственном веб-сайте.

Скриншот: kmu.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что Гончарук заявил, что газ не подорожает этой зимой.

Также мы рассказывали, что премьер обещает, что в декабре платежки за тепло похудеют на 300-400 гривен.