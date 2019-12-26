Скончавшаяся сегодня в московской клинике художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек последний раз на широкой публике появлялась на похоронах режиссера Марка Захарова 1 октября 2019 года, которые освещала "Страна".

Тогда она появилась в инвалидкой коляске в сопровождении актера Сергея Гармаша (на фото стоит за ней).

Галина Волчек. Архивное фото "Страны"

У 85-летней Галины Волчек тогда был очень болезненный вид, она дрожала каждый раз, когда пыталась пошевелиться.

На фото Волчек приветствовала Клара Новикова. Архивный снимок "Страны"

Как сообщала "Страна", Волчек скончалась в больнице в Москве в возрасте 86 лет. У нее развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией.

Напомним, ранее в Москве умерла автор песен Пугачевой и Киркорова 85-летняя актриса и поэтесса Карина Филиппова-Диодорова.