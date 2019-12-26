Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что точки разведения войск на Донбассе известны и сейчас обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске (ТКГ).

Об этом он сказал во время брифинга в Министерстве обороны в четверг, 26 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить. "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.

Ранее "Страна" писала, что Украина в Париже отказалась разводить войска по всей линии сопротивления.

Также мы говорили, что Лавров заявил, что Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле".