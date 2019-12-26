"Страна" встретилась с военнослужащей одесской воинской части А 3438 Натальей Кулиш, которая была избита и подвергалась травле.

Наталья Кулиш утверждает, что 14 декабря она была избита с ведома и подачи заместителя начальника части по тылу Владимира Ангелюка.

"В субботу у нас был парково-хозяйственный день. Меня послали в автопарк зашивать тенты на машинах с сослуживицей Верой Загороднюк, с нами был наш ротный, старший лейтенант Савичев. Хотя это не входит в мои служебные обязанности, так как я повар. Загороднюк заявила мне, что работать не будет, а все должна делать за нее я. Когда я возмутилась, Загороднюк ударила меня в лицо основанием ладони и выбила два передних зуба. А после этого сказала, мол, привет тебе от Ангелюка – это замначальника по тылу. Когда я пожаловалась старшему лейтенанту Савичеву, он заявил, мол, ничего не видел. А значит, ничего и не было. После всего этого я приклеила зубы клеем Секунда, вышла на работу на другой день. Но в понедельник мне стало хуже, и я не вышла на работу и была вынуждена обратиться в госпиталь. В госпитале со мной встречалась военная прокуратура, я написала заявление о том, что творится в нашей части" - рассказала Наталья Кулиш.

Девушка рассказала, что ей выбили зубы за отказ подчиниться руководству Фото: usionline.com

Избиение, по словам Натальи, было совершено ее сослуживицей с подачи командиров.

"Перед этим уволили сотрудника кухни, военного, оболгав его и обвинив в хищениях сухих пайков и продовольствия. Хотя он этого не делал. На кухне работают работники частной фирмы. Руководитель кухни от гражданской частной фирмы, в отличных отношениях с зампотыла Ангелюком. Они оба замешаны в воровстве из части продовольствия. Гражданские сотрудники кухни тоже с ними в сговоре – каждую неделю они выносят огромными сумками продовольствие. Военные сотрудницы кухни тоже в доле. Все это знают, но боятся говорить об этом. Я не боялась и начала возмущаться. Поэтому у меня была беседа с подполковником Ангелюком, который прямо заявил, что меня выгонят со службы если буду возмущаться. В части плохая ситуация. Например, летом было избито двое солдат – контрактников. Затем одного перевели в другую часть, другого уволили. Солдаты-срочники тоже жалуются на то, что их бьют, но не признаются кто и за что. Когда я поняла, что мне не дадут нормально служить, я попросила перевода в морскую пехоту. Вначале мне дали отличную характеристику – у меня не было замечаний по службе. И вдруг сейчас, уже после того, как меня избили, и я заявила об этом и воровстве в части журналистам, командование тут же выдало характеристику мне, что я наркоманка, алкоголичка, конфликтная и вообще сумасшедшая…" - добавляет военная.

По словам Натальи Кулиш, уже после того, как она попала в госпиталь, с ней пытались пообщаться старшие офицеры части. Но она общаться не захотела.

"Я видела в госпитале офицеров из части – подполковников, они меня поджидали возле отделения. Но я к ним не подошла, понимая, что они мне могут сказать. Перед этим ко мне в госпиталь приехал заместитель министра обороны, я ему все рассказала. Сегодня мне сделали операцию. Лично мне никто не угрожал. Но уже передали через вторые руки, что мне могут отомстить за мои заявления" - призналась Наталья Кулиш.

Напомним, "Страна" уже писала о причинах конфликта в военной части и Наталье, которая в 2014 году участвовала на Майдане.

Также стало известно, что это дело под свой контроль взял министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, военная служба правопорядка проводит служебное расследование и передаст соответствующие материалы военной прокуратуре.