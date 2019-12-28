Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял решение продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Приняли несколько важных решений для здравоохранения. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинских услуг", - сказал Гончарук. Он добавил, что прозрачность процедур для украинцев, которые находятся за рубежом, совершенствуется, а также усиливается противодействие ВИЧ, СПИДу и туберкулезу.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Согласно тексту постановления, обнародованному на сайте Кабмина, в перечень участников пилотный проект по трансплантации на 2020 год внесли все медучреждения, у которых есть лицензия на предоставление таких медуслуг.

Правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) стоит 323,798 тыс. грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721,23 тыс. грн, трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" 535,28 тыс. грн, пересадка печени/части печени - реципиент 855,039 тыс. грн, донорская нефрэктомия из открытого доступа 33,561 тыс. грн, донорская резекция печени 116,13 тыс. грн, донорский этап - изъятие органов у донора-трупа 74,086 тыс. грн, тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) 18,63 тыс. грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,36 млн грн и аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,308 млн грн.

Кроме того, Кабмин разрешил использовать средства на оплату трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток из-за рубежа, а также осуществлять предоплату услуг по трансплантации и использовать остаток средств 2019 года в 2020 году.

Ранее "Страна" подробно расписала, как в Украине будут проводить пересадки органов по новому закону.

Как сообщала "Страна", в ноябре 2019 года в Украине успешно проведена первая трансплантация почки в больнице районного уровня. Операция прошла в городе Ковель Волынской области.