Кабинет министров Украины повысил зарплаты прокурорам Офиса генпрокурора от 50% до 70%.

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил на брифинге, посвященному началу работы Офиса генпрокурора.

"Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышены – от 50 до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабинета министров. Я думаю, вскоре будет опубликовано, и прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах, поскольку "на то они и специализированные, имеющие немного иные гарантии защиты, в том числе заработные платы". Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии.

"Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ. Кроме того, предполагается, что будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия. По результатам соответственно будут применяться премирование и бонусы", - добавил генпрокурор.

Как сообщала "Страна", с 20 января Офис генпрокурора начнет отбор на вакантные должности. Всего будет открыто более 200 вакансий.

"Хотели бы подобрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. С тем, чтобы получить "свежую кровь". Чтобы прокуратура имела новый толчок, импульс, развитие. Есть чуть более 200 вакансий", - заявил Рябошапка.

Напомним, что в Верховной Раде приняли "Переходные положения" в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, сохраняющий за органами прокуратуры Украины право расследовать преступления, подследственные детективам НАБУ.