В Японии привели во исполнение смертный приговор в отношении гражданина Китая за убийство четырех человек - это первая за 10 лет казнь иностранца в стране Восходящего Солнца.

Об этом сообщает BBC.

"В Японии казнили через повешение гражданина Китая за убийство четырех членов одной семьи. Это первая казнь иностранца за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, Вэй Вэй вместе с двумя сообщниками совершили убийства в 2003 году. Его подельники бежали в КНР, где одного казнили в 2005 году, а другой приговорен к пожизненному заключению.

Сейчас в Японии более 100 человек ожидают казни. В прошлом году был приведен в исполнение приговор в отношении 15 человек, среди которых 13 были членами секты "Аум Синрикё". Япония только с 2007 года начала обнародовать имена казненных. С тех пор только один иностранец, гражданин Китая, был казнен через повешение - это произошло в 2009 году.

Как сообщала "Страна", американец Крейг Ленг, который принимал участие в войне на Донбассе в полку "Азов", отправлен под круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. Такую меру пресечения ему назначил Винницкий апелляционный суд. Он подозревается в убийстве стариков на Донбассе.

"Страна" подробно рассказывала об этом человеке в материале Убил стариков и вербовал радикалов на Донбасс. Интересно, что ниточка Ленга ведет к другому американскому военному, который планировал по его наводке вступить в "Азов".