Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Ей было 86 лет.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в театре "Современник".

Причина смерти

Актриса и художественный руководитель театра "Современник" находилась в реанимации. Российские СМИ сообщали, что у нее развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией.

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в больнице сообщил, что все произошло на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также отмечалось, что у актрисы начались отеки нижних конечностей из-за проблем с почками. Волчек была подключена к аппарату ИВЛ, ее коллеги на вопросы журналистов отвечать отказывались.

"Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы", - сообщил Telegram-канал Mash.





Напомним, что 86-летняя Галина Волчек была доставлена в больницу 23 декабря с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находится в медикаментозной коме. Также ранее сообщалось, что врачи не могут приступить к активному лечению актрисы, ведь ее организм сильно ослаблен.

В последнее время она почти не появлялась на публике. Один из последних ее выходов был на похоронах режиссера Марка Захарова в сентябре этого года. Художественный руководитель театра появилась в инвалидной коляске в сопровождении актера Сергея Гармаша. Было видно, что у нее очень болезненный вид.

Фото: Страна

Самые известные фильмы и спектакли

Галина Волчек - театральный режиссер и актриса кино. Ее отец - кинооператор Борис Волчек, но решение связать себя с кино и театром на приняла самостоятельно, не посоветовавшись с родителями.В школе она училась плохо и ушла оттуда после 8 класса из-за конфликта с преподавателем.

Волчек окончила Школу-студию МХАТ. А через год, вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым и Игорем Квашой она основала театр "Современник". С начала она выходила на сцену, как актриса.

Первым ее спектаклем, как режиссера, стал "Двое на качелях" Уильяма Гибсона. Потом она поставила нескольких десятков спектаклей, в том числе по произведениям Чехова, Горького, Ремарка. В 1972 году Волчек стала худруком "Современника".

Первой ее ролью на экране стала роль служанки в фильме "Дон Кихот".

В фильме "Дон Кихот"

Многие из своих эпизодических ролей в кино Волчек сделала запоминающимися. Например, роль покупательницы в фильме "Берегись автомобиля".

В "Красной шапочке" она сыграла мать-волчицу, в "Русалочке" - колоритную морскую ведьму.

В фильме "Красная шапочка"

Также она снялась в таких лентах, как "Осенний марафон", "Уникум". С 1966 года она перестала сниматься в художественных фильмах, но регулярно появлялась в документальных проектах.

Она пробовала себя и в качестве кинорежиссера. С начала она экранизировала свои лучшие театральные постановки - "Обыкновенная история", "Вишневый сад" другие. Снимала она и по оригинальным сценариям, например, психологические драмы "Эшелон" и "Крутой маршрут".

Личная жизнь

Галина Волчек дважды была замужем. Первый ее муж - актер Евгений Евстигнеев. В браке родился сын Денис Евстигнеев, который стал теле- и кинорежиссером.

С Евгением Евстигнеевым

Второй муж Волчек - ученый Марк Абелев. Пара развелась спустя 10 лет.

Третий брак Галины Волчек был гражданским, он продлился почти 10 лет. Об этом периоде режиссер предпочитала не вспоминать и говорила, что у нее было два мужа, несколько романов и одно недоразумение.

Волчек в политике

В 90-х годах Галина Волчек была депутатом Госдумы, но в 99-м году ушла с формулировкой, что ее опыт показал, что серьезное существование в политике ведет к потере человеческих отношений. А это для нее самое ценное.