26 декабря состоялся финал шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон. В нем назвали победителей из лагеря похудения: одну из пар, которая дошла до финала, и победителя домашнего похудения из числа участников, которые выбыли раньше и продолжили тренировки дома. Рассказываем, как прошел эфир.

На сцену, где собрались ведущая Анита Луценко и тренера Иракли Макацария и Марина Боржемская, с начала по очереди вызывали всех участников и рассказывали, как изменилась их жизнь, и смогли ли они построить отношения после похудения, ведь в этом сезоне, в проекте участвовали одиночки, которые хотели бы иметь семью. Затем всех ждало финальное взвешивание.

Домашнее похудение

Оперная певица Алена Гребенюк пришла на проект с весом 107 кг и похудела до 77 кило (минус 30 кг). Она рассказала, что участвовала в "Зважених та щасливих" ради своей дочери, у которой тоже лишний вес. Она поддерживает отношения с своим партнером на проекте Русланом, но каждый из них нашел свою пару за пределами проекта.

Алена Гребенюк. Фото: СТБ

Сергей Бовтюк пришел с весом 148 кг и похудел до 112 кг (минус 36 кило).

Сергей Бовтюк. Фото: СТБ

Руслан Садовой, который после смерти супруги воспитывает двоих детей, похудел со 129 кг до 91 кг (минус 38 кг). Он сказал, что до сих пор поддерживает теплые отношения с участницей своей команды Аленой Гребенюк и что он больше не одинок. Его вторая половинка пришла поддержать его в зале.

Руслан Садовой. Фото: СТБ

Лала Алиева, самая тяжелая из участниц, похудела со 178 кг до 125 кг (минус 53 кг). Она сказала, что продолжит худеть, а также, что дома ее ждет любимый, которого она встретила после проекта. В качестве поощрения девушка получила букет от своего тренера Иракли Макацарии.

Лала Алиева. Фото: СТБ

Николай Крицкий, которые весил 223 кг, похудел до 167 кило (минус 56 кило). Он был полон оптимизма и сообщил, что это еще не финальный вес. При этом ведущие намекнули ему, что пора съезжать от мамы, которая слишком опекает его.

Николай Крицкий. Фото: СТБ

Екатерина Лукьяшко, которая выбыла после первой недели, похудела со 129 кг до 87 кг (минус 42 кг). На проекте она рассказывала о своих неудачных свиданиях. Теперь же она сказала, что ей пока не до этого, ведь с начала она выстроит отношения с собой.

Екатерина Лукьяшко. Фото: СТБ

Инна Мазура, которая приехала из Беларуси, и могла похвастаться 14-м размером груди, похудела со 100 кг до 57 кг (минус 43 кг). Размер груди стал меньше, зато, по словам девушки, она теперь получает комплименты не только за свой выдающийся бюст.

Инна Мазура. Фото: СТБ

Михаил Воробьев похудел со 158 кг до 106 кг (минус 52 кило).

Михаил Воробьев. Фото: СТБ

Тарас Яцемирский, который уступил свое место на проекте партнерше Людмиле Чадновой, пришел с весом 174 кг, а стал весить 126 кг (минус 48 кило). После похудения он стал более уверенным в себе.

Тарас Яцемирский. Фото: СТБ

Римма Пенджиева, которая потеряла 10 кг на проекте и выбыла, заявила, что ее устраивает ее вес и она получила предложение из США участвовать в конкурсе моделей плюс сайз. Ее вес был 122 кг, а стал 112 кг, то есть разница в 10 кг сохранилась.

Римма Пенджиева. Фото: СТБ

Анна Богачова весила 123 кг и похудела до 75 кг (минус 48 кило). После проекта она переехала из села в Полтавской области в Киев, пробежала марафон, поддерживает отношения с своим партнером по команде Николаем Ворошновым, но отношения у них не завязались.

Анна Богачова. Фото: СТБ

Николай Ворошнов, победитель первого сезона, похудел со 220 кг до141 кг (минус 79 кило). Он заявил, что пока холостяк и сердце его свободно.

Николай Ворошнов. Фото: СТБ

Александр Гончаров, который из-за лишнего веса почти не выходил из комнаты, похудел со 167 кг до 82 кг (минус 85 кг или 50% веса). Он стал настоящим мачо, ведь теперь девушки сами знакомятся с ним.

Александр Гончаров. Фото: СТБ

Бизнес-леди Людмила Чаднова похудела до неузнаваемости. Она пришла с весом 144 кг, а стала весить 68 кг (минус 76 кг, то есть 52% изначального веса). При этом она пока одна, но не теряет надежды завести семью, признавшись, что шансы заполучить ее сердце есть у темноволосых и подтянутых красавчиков. Именно Людмила получила 100 тыс грн, как самый результативный выбывший участник.

Людмила Чаднова. Фото: СТБ

Финалисты

После этого взвесились финалисты - пара коричневых Тамара и Женя и пара розовых Наташа и Паша.

Тамара Мумладзе со 123 кг похудела до 71 кг (минус 52 кг). Она поддерживает отношения со своим партнером по команде Евгением и после проекта.

Евгений Москаленко весил 150 кг, а стал 79 кг (минус 71 кг). У него появилась девушка, которая пришла поддержать его в финале.

Евгений Москаленко и Тамара Мумладзе. Фото: СТБ

Наталья Кириленко похудела со 118 кг до 62 кг (минус 56 кг). Она переехала в Киев, нашла работу.

Павел Назаренко был с весом 182 кг, а стал весить 97 кг (минус 85 кг). Он сказал, что они с Наташей встречаются и живут вместе, а в январе планируют забрать в столицу и сына Наташи. Павел сделал предложение своей партнерше по похудению прямо на сцене.

Павел Назаренко и Наталья Кириленко. Фото: СТБ

В итоге Тамара и Женя похудели на 123 кг - сбросили 45,5% веса.

У Наташи и Павла минус 141 кг, то есть минус 47% веса. Именно они и стали победителями 9 сезона, получив награду в 300 тыс грн.