В четверг, 26 декабря, чистая покупка валюты Национальным банком Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке составила рекордные $700 млн.

Об этом сообщается на Facebook странице НБУ. "Страна" разбиралась в сути этого события.

"Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching", указано в опубликованном сообщении.

Согласно сообщению, в целом с начала 2019 года чистая покупка валюты НБУ составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года.

Как указано в сообщении, предложение валюты на межбанковском валютном рынке существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом устойчивого улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - цитирует пресс-служба НБУ заместителя председателя центробанка Олег Чурия.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как сообщала "Страна", в Минэкономики допустили ослабление гривни уже в начале 2020 года. Дополнительным риском курса гривни рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановления трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.

Также "Страна" разбирались, как иностранцев и украинских валютчиков "кинули" на курсе доллара США.

Cуд обязал открыть уголовное дело против главы НБУ по подозрению в искусственно завышаемом курсе гривни.

Напомним, что Кабмин предлагает отменить госгарантии 100% возврата депозитов в государственном Ощадбанке.