Идея создания русскоязычного телеканала, которую еще летом высказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, не умерла, но сильно трансформировалась.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Политика Страны".

Сейчас обсуждается вариант, что это будет не просто канал для вещания на Крым, Донбасс и Россию, а полноценный украинский телеканал, который будет вещать на всю страну. При этом, русскоязычный. Чтоб провести эту идею в жизнь даже хотят (о чудо!) поменять законодательство, снизив (или вообще отменив) языковые квоты. Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента.

По задумке, это будет полностью подконтрольный Зе-команде канал, через который она будет продвигать свои "месседжи".

Но для реализации этой идеи есть некоторые препятствия. Одно из главных, на данном этапе, связано с кадровым вопросом.

У Зеленского хотят назначить руководителем этого канала Алексея Кирющенко (режиссера и сценариста сериала "Слуга народа"), который недавно провалился на конкурсе на должность главы Госкино.

Но категорически против него выступил Александр Ткаченко. Пока идет позиционная борьба.

Ранее Зеленский рассказал, что будет с мовными квотами на ТВ.