В пятницу, 27 декабря, Украина окажется среди различных фаз осадков. Прогноз погоды при подобной синоптической ситуации давать непросто из-за нестабильного температурного маятника, который легко превращает дождь в мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там будет чуть ли не холоднее всего в течение всего дня: 0...+3 градуса.

На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха +2...+5 градусов, на юге и Востоке ожидается +4...+8 градусов. Ветер северо-западный, порывистый.

В Киеве 27 декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха - около 2 градусов. Понятно, что при такой невысокой температуре, при ее даже незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег. Словом, предновогодняя пятница с повышенными пробками на дорогах при гололеде из-за дождя или снега - то еще испытание для водительских нервов. Подготовьте хорошую музыку в машину или аудиокнигу, чтобы гармонизировать пространство автосалона.

К концу недели влажная погода в Украине удержится - периодически ожидаются дождь и мокрый снег, похолодает до небольших "минусов". А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление.

Как сообщала "Страна", уже сегодня Украину накроет мокрый снег с дождем.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украине начнется похолодание и придут мокрый снег с гололедом.