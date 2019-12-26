Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА. Документ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко с постов глав Львовской областной государственной администрации и Закарпатской областной государственной администрации (ОГА), как и обещал ранее.
Соответствующие указы №956/2019 и №957/2019 появились на сайте главы государства.
Мальский и Бондаренко уволены с формулировкой "согласно поданному заявлению".
Скриншот: president.gov.ua
Ранее на заседании Рады развития громад и территорий Зеленский высказался касательно этого:
"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал президент.
Бондаренко и Мальский возглавили ОГА 5 июля 2019 года.
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