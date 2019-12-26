В четверг, цены на нефть на ключевых биржах выросли на фоне низкой активности торгов после выходного по случаю католической даты Рождества.

Стоимость контрактов на февраль на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в четверг составила $67,72 за баррель. Это на $0,52 (0,77%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,49 (0,8%) - до $61,6 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 мск. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в последний месяц рост цен поддержал прорыв в торговых переговорах США и Китая, а также заключение странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Россия в декабре снизила добычу нефти (без учета конденсата) на 240 тыс. баррелей в сутки, сообщил в среду министр энергетики РФ Александр Новак.

"Без учета конденсата у нас примерно 240 тыс. снижения добычи по нефти. Пока. Что будет в среднем по месяцу - это будет плюс-минус корректироваться. Но незначительно. Это за 24 дня (декабря - Ред.)", - сказал он.

В рамках сделки ОПЕК+ Россия должна снизить добычу нефти (с учетом конденсата) на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что концептуально договорился с российской стороной по поставкам энергоносителей.

Тему соглашения Бацька поднял, комментируя прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсуждение белорусско-российской повестки.

Напомним, что цены на нефть пошли в рост из-за договоренностей между Китаем и США.