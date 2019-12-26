Ранение в голову получила 64-летняя женщина в результате стрельбы, которая произошла в Подольском районе Киева на проспекте Правды. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь… На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию о происшествии правоохранители получили от медиков.

По данным "Киев оперативный", на рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива, в настоящее время доставлена в больницу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за обвинения его отца в краже мангала.

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