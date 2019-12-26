Укрпочта опубликовала график работы на новогодние и рождественские праздники. Большинство отделений 1 и 7 января работать не будут.

Однако часть пунктов Укрпочты все же будут оказывать услуги на Новый год, 1 января, и Рождество, 7 января: это ряд учреждений в Днепре, Запорожье, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Старобельске, Одессе, Полтаве, Николаеве, Харькове, Киеве и других городах.

Адреса работающих отделений и их график на 1 января:

Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 62 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Запорожье, просп. Соборный, 133 (09:00 - 15:00, без перерыва)

Северодонецк, ул. Дружбы Народов, 32 (09:00 - 13:00, без перерыва)

Лисичанск, ул. Победы, 127 (08:00 - 13:00, без перерыва)

Рубежное, ул. Освободителей, 71 (09:00 - 14:00, без перерыва)

Старобельск, пл. Базарная, 7 (08:00 - 13:00, без перерыва)

Одесса, ул. Садовая, 10 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Харьков, площадь Привокзальная, 2 (10:00 - 18:00, без перерыва)

Киев, ул. Крещатик, 22 (10:00-18:00, без перерыва)

Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерыва)

Киев, пл. Вокзальная, 1 (Железнодорожный вокзал) (00:00 - 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)

Киев, просп. Воздухофлотский, 75 (10:00 - 19:00, без перерыва)

Перечень отделений "Укрпочты", работающих 7 января:

Луцк, ул. Победы, 27 (09:00 - 15:00, без перерыва)

Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 62 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Кривой Рог, просп. Почтовый, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Запорожье, просп. Соборный, 133 (09:00 - 15:00, без перерыва)

Северодонецк, просп. Центральный, 58 (08:00 - 13:00, без перерыва)

Лисичанск, ул. Победы, 144 (09:00 - 14:00, без перерыва)

Рубежное, ул. Победителей, 12 (08:00 - 13:00, без перерыва)

Старобельск, ул. Слобожанская, 35 (08:00 - 13:00, без перерыва)

Николаев, ул. Адмиральская, 27/1 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Николаев, вул. Новозаводская, 1 (09:00 - 17:00, без перерыва)

Одесса, вул. Садовая, 10 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Одесса, вул. Среднефонтанская, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Одесса, вул. Героев обороны Одессы, 60 (10:00 - 15:00, без перерыва)

Полтава, ул. Соборности, 33 (08:00 - 17:00, без перерыва)

Харьков, площадь Привокзальная, 2 (10:00 - 18:00, без перерыва)

Черкассы, ул. Б. Вишневецкого, 34 (09:00 - 15:00, без перерыва)

Киев, ул. Крещатик, 22 (10:00-18:00, без перерыва)

Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерыва)

Киев, пл. Вокзальная, 1 (Железнодорожный вокзал) (00:00 - 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)

Киев, просп. Воздухофлотский, 75 (10:00 - 19:00, без перерыва)

Напомним, что терминалы, банкоматы, Приват24 будут работать круглосуточно во все дни.

А вот на "Новой почте" на зимние праздники ожидаются изменения в графике: 31 декабря большинство отделений работают по графику субботы; 1 января (среда) - выходной у отделений и у курьерской доставки; 2-5 января - работа по обычному графику; 6 января - отделения работают по графику субботы, а 7 января (вторник) - выходной.

Как сообщала "Страна", на Новый год и Рождество дважды будет по четыре выходных подряд.