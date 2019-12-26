Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет "Европейская правда".

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков спросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь ", - сказал Тейлор.

Дипломат также заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", - добавил Тейлор.

Напомним, Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Как сообщала "Страна", подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на МВД и Авакова.