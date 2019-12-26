В пятницу, 27 декабря в Украине снова ожидается пасмурная погода. На западе снег вытеснит дожди.

В центре, северных регионах и в Одесской области ожидается дождь с мокрым снегом. На остальной территории будет накрапывать дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в западных регионах и Житомирской области на дорогах будет гололедица, ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый).

Ночью на западе страны температура опустится до ноля градусов. На остальной территории +1-4 градуса. Днем прогнозируют +2-4, на юге - до +6.

Фото: meteo.gov.ua

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