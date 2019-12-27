В пятницу 27 января наступает время для решительных действий и свободы мыслей. Рискованные действия с большой вероятностью принесут удачу - главное, избегайте авантюр, связанных со здоровьем. Также избегайте крайностей, если вы в ответе за некую группу других людей. Мышление сегодня у всех знаков Зодиака как никогда ясное, а полет мысли необычайно широк, так что вы можете придумать что-то действительно невиданное.

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Овен (21.03 - 20.04)

Вы можете обнаружить, что сегодня с позитивной энергией что-то неладно - многие люди выглядят мрачно или таят обиды, о которых никак не могут забыть. Как бы вам ни хотелось их приободрить, лучше не вмешивайтесь. Во-первых, все равно попытки повлиять на настроение других людей будут пустой тратой времени, а во-вторых, это вообще вас не касается. Сосредоточьтесь на собственном хорошем настроении. Лучший способ это сделать - держаться подальше от угрюмых людей и активно заниматься тем, что вам нравится.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня у вас будет так много идей и они будут появляться так стремительно, что с их передачей окружающим могут возникнуть трудности. Чтобы донести свои мысли максимально ясно, вам придется как следует подобрать нужные слова. Добиться понимания будет не очень трудно - просто обрисуйте главную концепцию, а все мелкие детали приберегите на потом. Сегодня нужно мыслить широко.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Кто-то из прошлого, возможно, мешает вам в полной мере наслаждаться настоящим. А может быть, просто воспоминания о лучших днях не дают двигаться вперед. Очень важно понимать, как старые отношения или решения влияют на вас сейчас, но тонуть в ностальгии попросту непродуктивно. Вы не сможете продвинуться дальше, если только то и делаете, что сравниваете свою нынешнюю жизнь с тем, как было раньше. Спрячьте фотоальбомы на дальнюю полку шкафа и действуйте здесь и сейчас.

Рак (22.06 - 22.07)

Не будьте застенчивы сегодня! Вы прячете внутри яркий свет, и ему нужно позволить засиять в полную силу. Причиной вашей излишней скромности могут быть личные заботы или тревоги. Но это неправильное использование вашей энергии. Забудьте о сиюминутных личных переживаниях. Вы почувствуете себя намного лучше, когда активно займетесь работой, учебой или другими занятиями, в которых не замешаны эмоции.

Лев (23.07 - 23.08)

Некоторые сферы вашей жизни совмещаются и накладываются друг на друга. Границы между социальными группами становятся размытыми: коллега может внезапно попытаться наладить отношения вне работы, или кто-то из родственников окажется вовлечен в вашу работу. Не обязательно это что-то плохое, но порой к переменам не успеваешь привыкнуть. Сделайте небольшой шаг назад и сбавьте темп. Дайте другим людям понять, что вам потребуется чуть больше времени, чтобы вернуться в привычную колею.

Дева (24.08 - 23.09)

Если вы почувствуете, что ваше терпение уже на грани, постарайтесь держаться подальше от толпы. Некоторые люди могут из корыстных побуждений пытаться подтолкнуть вас к краю, так что дайте им ясно понять, что ничего не выйдет. Еще одним раздражителем могут стать медлительные коллеги, но как бы ни хотелось поскорее покончить с работой и готовиться к новому году, смиритесь, что не все так собраны, как вы. Пусть события идут в своем темпе, а вы, пока ждете остальных, можете взяться за что-нибудь новое.

Весы (24.09 - 23.10)

Многие вещи, которые вы знаете как свои пять пальцев, другим могут показаться непонятной тарабарщиной. Поэтому, если вы действительно хотите донести до людей свою мысль, то придется приложить некоторые усилия. Если Вы объясните все максимально просто и доступно, от этого выиграют все. Благодарность - это чувство, которое сохраняется надолго, и если вы сегодня поможете людям, то будете щедро вознаграждены в будущем.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вы почувствуете вдохновение в работе. Это легкий, спокойный день, когда все складывается гладко. Обмен идеями и взаимодействие с вышестоящими или старшими людьми может стать приятным опытом. Сегодня лучше плыть по течению, чем противостоять ему. Общество и социальные интересы - отличная тема для разговора с коллегами во время обеденного перерыва.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Может появится ощущение, что вы постоянно останавливаетесь и ждете, когда Вас догонят остальные. Однако искать причину нужно в себе. Дело скорее в вашем нетерпении, чем в чьей-то медлительности. Не все готовы нестись вперед так, как вы, но могут попросту стесняться сказать об этом. Не давите на окружающих слишком сильно. Дайте им больше пространства для того, чтобы разобраться в происходящем - так вы и сами сможете лучше расслабиться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Время осторожных размышлений закончилось - пришла пора брать быка за рога и не отпускать его, как сильно бы он ни вырывался. Сейчас сомнения - это все равно что незнание, что делать дальше, а вы очень хотите продвинуться вперед. Соберитесь с силами и сделайте то, что необходимо - как пластырь, который лучше снимать одним быстрым движением. Оставьте все колебания и мелкие нюансы для другого дня и другой ситуации.

Водолей (21.01 - 20.02)

Если вы сейчас занимаетесь планированием чего-нибудь вроде путешествия или вечеринки, выделите на это побольше времени. Как бы ни хотелось поскорее все закончить, необходимо сбавить скорость и получше все изучить. Подробно узнайте обо всех обстоятельствах, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, особенно относительно денег. Сейчас не время для спонтанности. Не позволяйте эмоциям руководить действиями, пока точно не будете знать, во что ввязываетесь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваши действия сегодня будут направлены на будущее, потому постарайтесь составить план на ближайший год более подробно, чем обычно. Вы получите всю необходимую помощь, если привлечете как можно больше людей, поэтому позвоните друзьям и спросите, что бы они сделали на вашем месте. Возможно, из-за всего этого свободного времени для развлечений сегодня останется очень мало, но это разумная трата времени.