Министерство социальной политики, которое ранее опровергло приостановку выплат больничных и декретных, разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя министра соцполитики Олега Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям", - заявил Коваль на пресс-конференции в Министерстве соцполитики.

Исключения для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала Коваль объяснил тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГосЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозу для жизни наших силовиков. "Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - заявил Коваль.

Напомним, в Днепре люди устроили штурм секонд-хэнда в день завоза.

Аналогичная ситуация повторилась в Ровно, где люди устроили штурм секонд-хенда.