Сотрудники контрразведки СБУ остановили деятельность международной группировки, которая помогала финансированию незаконных операций по покупке в Украине товаров военного назначения с целью продажи в Иране. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ в четверг, 26 декабря.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015", - отмечается в опубликованном сообщении.

Сообщается, что для финансирования махинаций использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вне контроля органов финансового мониторинга.

"По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "Хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам", - отметили в ведомстве.

В ходе обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "Хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.

Также правоохранители выявили деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ч.2 ст.201 (контрабанда), ч.2 ст 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

Хавала (араб. حوالة‎ - передача) - неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии.

Как сообщала "Страна", на въезде в Киев патрульные нашли в одном из проезжавших авто противотанковый гранатомет. После остановки авто патрульные заметили, что водитель во время общения заметно нервничает.

Напомним, что в США констатировали, что после начала АТО (ООС) Украина фактически превратилась в "оружейный супермаркет".