В Москве на Пятницком кладбище подожгли могилу умершего в феврале 2019 года рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество. В ночь с 25 на 26 декабря. Ирина пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожженная ограда", - говорится в сообщении.

Когда женщина обратилась к администрации кладбища, ей сказали, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог случиться случайно, по неосторожности.

В пятницу семья рэпера планирует все восстанавливать.

Напомним, Децл скончался в ночь на 3 февраля после частного концерта в Ижевске.

Также мы сообщали, что в России Децла посмертно признали "Хип-хоп легендой".