В ночь на католическое Рождество запылала могила рэпера Децла. Видео
В Москве на Пятницком кладбище подожгли могилу умершего в феврале 2019 года рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество. В ночь с 25 на 26 декабря. Ирина пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожженная ограда", - говорится в сообщении.
Когда женщина обратилась к администрации кладбища, ей сказали, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог случиться случайно, по неосторожности.
В пятницу семья рэпера планирует все восстанавливать.
Напомним, Децл скончался в ночь на 3 февраля после частного концерта в Ижевске.
Также мы сообщали, что в России Децла посмертно признали "Хип-хоп легендой".