В Соединенных Штатах Америки рассчитывают на новую сделку с компанией "Мотор Сич" (Запорожье), которая поможет американского или другого инвестора, чтобы предприятие не продавали китайцам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор в четверг, 26 декабря.

По словам дипломата, продажа компании китайским покупателям еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние китайского покупателя.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ подозревают подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич".

Также мы рассказывали, что бывший владелец Мотор Сич рассказал, за сколько продал китайцам завод.