Владимиру Зеленскому не позволят исключать из депутатов за кнопкодавство и прогулы заседаний Верховной Рады. Такое решение сегодня принял Конституционный суд.

Это не первый президентский законопроект, который отклоняют в КСУ. Но при этом - один из важнейших. Он во многом нивелирует отмену депутатской неприкосновенности и позволяет украинским депутатам сохранять свои мандаты даже в бегах.

В целом конституционные судьи отменили уже три законопроекта президента эпохи "турборежима", которые Рада принимала в первые дни своей работы.

"Страна" разбиралась в том, как и почему Конституционный суд заворачивает инициативы президента и каким из них все-таки дали зеленый свет.

Что принял суд сегодня

Президентский законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и кнопкодавство сегодня был признан неконституционным. Вердикт уже опубликован на сайте КСУ.

Заявляется, что инициатива президента имеет правильную цель - заставить депутатов присутствовать на заседаниях. При этом, считают в КСУ, нельзя лишать мандата по решению суда. Это нарушает "принцип соразмерности". И первую часть статьи 157 Конституции.

Законопроект №1027 был подан Зеленским еще в августе. Он предполагает, что полномочия народного депутата могут быть прекращены, если:

- депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу;

- суд установил факт неперсонального голосования депутата (то есть, "кнопкодавства");

- депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний ВР или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда Украины).

Чтобы это могло работать, требовалось внести изменения в 81 статью конституции Украины. Поэтому законопроект рассматривался в Конституционном суде.

"Это довольно важные поправки. Особенно по прогульщикам. Дело в том, что с 1 января, когда снимается депутатская неприкосновенность, некоторые нардепы планировали на всякий случай покинуть Украину и пересидеть за границей.

И, если б была принята поправка, то их бы могли лишить мандата. Теперь же можно уезжать совершенно спокойно. И оставаться нардепом", - анализирует последствия отказа КСУ телеграм-канал "Политика Страны".

Как сообщает тг-канал "Тупики из КСУ", против законопроекта Зеленского не голосовал только глава КС Александр Тупицкий.

Какие еще инициативы Зе заворачивал КСУ

Буквально на днях суд отказал президенту в праве назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Речь о законопроекте 1014, который был подан также в конце лета. Документ предлагал изменить 106-ю статью Конституции, в которой перечисляются полномочия главы государства.

Однако суд постановил, что желание Зеленского нарушает принцип разделения властей и резко меняет расклад в сторону президента. Да и угрожает независимости двух ведомств.

А в ноябре Конституционный суд впервые зарубил президентскую идею. Она касалась законопроекта №1016, который предоставлял парламенту права назначать уполномоченных по соблюдению законов. Причем в самых разных сферах - определять их должен был в ручном режиме сам парламент.

Это было похоже на введение института "смотрящих" от монобольшинства. И суд пришел к выводу, что это создает риск чрезмерного вмешательства парламента в разные сферы общественных отношений - без соблюдения баланса частных и публичных интересов.

С чем согласился суд из "первой семерки"

Впрочем, для президента пока не все проиграно. Из семи законопроектов, которые "зеленая" Рада отправила в КСУ в первые дни своей работы, четыре суд согласовал.

Это законопроект о предоставлении народу права законодательной инициативы. Отмена адвокатской монополии Сокращение числа нардепов до 300 и ликвидация мажоритарки. Правда, суд постановил "слугам народа" сначала исправить законопроект, а потом внести его заново. После этого КСУ опять будет его рассматривать. Также суд позволил создавать консультативные, совещательные и других вспомогательные органы Верховной Рады.

Как видим, все эти законопроекты довольно безобидны - за исключением мажоритарки, которую, впрочем, КСУ по сути отправил на доработку и будет рассматривать повторно - после нового внесения документа в Раду.

А вот действительно серьезные иницативы Зе Конституционный суд зарубил.

Почему КС блокирует важные для президента решения?

В Конституционном суде на сегодняшний день сложилась ситуация фактического двоевластия.

В октябре на должности главы КСУ через суд восстановился его бывший руководитель Станислав Шевчук, смещенный еще весной вследствие интриг Порошенко и "Народного фронта".

Однако действующий на тот момент руководитель суда Александр Тупицкий не исполнил решения Фемиды и остался на своем месте при молчаливой поддержке Банковой.

При этом, по данным "Страны", Тупицкий фактически не контролирует суд. Он может опереться только на двух оставшихся "стародонецких" (назначенных ещё при Януковиче, как и сам Тупицкий) судей.

Кроме них есть еще две другие группы. Первая - связанная с "Народным фронтом" и Порошенко. Она лишь ситуативно поддерживает Тупицкого в его конфликте с Шевчуком. Но по другим вопросом не помогает.

Вторая крупная группа - судьи, ориентированные на Шевчука. Они, по понятным причинам, тоже против Тупицкого, так как считают его узурпатором, а реальным главой КСУ Шевчука.

После восстановления Шевчука главой КСУ в начале октября, Офис президента, вопреки ожиданиям, занял позицию лояльную Тупицкому. И, фактически, позволил ему игнорировать решение суда о восстановлении Шевчука. Соответственно, группа Шевчука потеряла какую-либо мотивацию поддерживать президентские инициативы. Также против этих инициатив выступает и группа НФ-Порошенко.

Таким образом, к настоящему времени, президент потерял коммуникацию с КСУ "благодаря" тому, что пытается ее выстраивать через Тупицкого, который не пользуется поддержкой суда.

В этих условиях президенту будет крайне сложно протянуть через конституционных судей еще один мега-проект, который вводит натуральную диктатуру Банковой в регионах - речь о децентрализации, которую Рада будет рассматривать уже в следующем году.