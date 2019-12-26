Генеральная прокуратура Украины уволила прокуроров, входивших в международную группу (JIT) по расследованию крушения самолета рейса МН17 над Донбассом. Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице всоцсети.

"Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили! Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов", - написала Сарган.

Она напомнила, что в марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над подозреваемыми в сбивании пассажирского самолета.

"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель ... Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН17", - отметила пресс-секретарь Луценко.

Фото: facebook.com

Напомним, 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, выполнявший полет "Амстердам - Куала-Лумпур". При крушении погибли все 298 человек, находившихся на борту. 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Ранее "Страна" писала о том, что материалы по делу сбитого над Донбассом Боинга рейса МН17 частично передали в суд Гааги.

Такде мы сообщали, что названа дата первого заседания по делу сбитого на Донбассе Боинга МН17.