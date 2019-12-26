Новый обмен пленными между Киевом и Донбассом назначили на воскресенье, 29 декабря. Его намерены провести на КПП "Майорск" под Горловкой Донецкой области. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в минской группе.

"29 декабря, в воскресенье, Украина и представители "народных республик" Донбасса проведут "Большой обмен" в рамках договоренностей лидеров стран "нормандской четверки", сообщает источник в минской группе. Обмен состоится на КПП "Майорск" под Горловкой" - передают российские СМИ. По их данным, всего будут обменены около 200 человек.

Сообщается, что часть пленных отказывается возвращаться обратно в рамках обмена. А в списках на обмен появились осужденные в Украине за коррупционные преступления жители Киева

Ранее мы разбирались, смогут ли Киев и сепаратисты поменять пленных до 1 января.

Также писали, что в Украине вычеркнули "беркутовцев" из списков на обмен с "ЛНР" и "ДНР". Правоохранители провели в СИЗО уже около 6 лет.

О предыдущем большом обмене пленных, который произошел в сентябре, в своем блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.