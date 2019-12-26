Стало известно, кто из политиков и звезд записал новогоднее поздравление в одном павильоне с президентом Владимиром Зеленским.

25 декабря 12-й павильон ВДНХ, где снимают "Танцы со звездами" и другие шоу - превратился в площадку новогодних поздравлений. В этом году с экрана телевизора (а конкретно на канале "1+1") желать всего хорошего украинцам в новом году будет не только президент Владимир Зеленский, но и чуть ли не все звезды шоу-бизнеса, комики и политики.

В частности вице-спикер Руслан Стефанчук, экс-президент Леонид Кравчук, силач Василий Вирастюк, телеведущие Александр Педан, Маша Ефросинина, Владимир Остапчук и Юрий Горбунов, певицы: Тина Кароль, Светлана Тарабарова, Алина Паш (Alina Pash), Оля Полякова, группы O.Torvald, DZIDZIO и The Hardkiss, а также певцы Олег Винник и MONATIK, продюсер Потап и многие другие.

Это не полный список тех, кто вчера уже записал свои новогодние заставки для телеэфира. Там же был замечен и Владимир Зеленский. Короткое видео с ним выложил в Instagram известный блогер Евгений Таллер (@tallertv). "Вы просили - я сделал", - написал он.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский записывает новогоднее обращение на ВДНХ, а сам Новый год встретит вместе с Богданом в Карпатах.

Также мы сообщали, что нардеп Куницкий опубликовал новогоднее фото с Богданом, который шепчет ему на ухо как Зеленскому.