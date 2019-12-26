Бывшего совладельца "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского лишат права голоса, как акционера, если суд постановит вернуть ему акции "Привата". Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает "Минфин".

"Нужно понимать, что решение административного суда еще должен утвердить Хозяйственный суд… Далее должна быть обоюдная реституция - если отменят национализацию, значит будет аннулирована докапитализация Привата. Значит, НБУ утвердит решение о его неплатежеспособности", - рассказала Рожкова.

Она предупредила, что у НБУ достаточно инструментов, чтобы погасить панику на рынке и любые другие негативные последствия подобного решения. Поскольку Приватбанк - системно важный банк, НБУ снова предложит правительству принять решение о его национализации.

"Даже если суд вернет акции Привата Коломойскому, у нас в регулировании есть норма, которая разрешает регулятору лишить акционера банка права голоса, если он не прошел согласование в Нацбанке", - сказала чиновница.

Ранее "Страна" рассказывала, что будет, если суд примет решение в пользу Коломойского по Приватбанку.

Также мы писали, что Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $600 млн.