Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin из США в течение четвертого квартала 2019 года. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает УНН.

"В течение четвертого квартала, за счет сосредоточения ресурсов, нам удалось также заключить контракты на поставку, как сказал уже министр обороны, второй партии противотанковых ракетных комплексов производства Javelin США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя", - сказал Петренко.

По его словам, Украина имеет несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов.

"Действительно, в этом году три контракта Министерством обороны было реализовано - два контракта с правительством США по программе зарубежных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставки", - добавил представитель Минобороны.

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