Конституционный Суд признал неконституционным президентский законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и кнопкодавство. Об этом сообщил представитель Владимир Зеленского в КСУ, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский - передают "Украинские новости".

Представитель президента подтвердил, что законопроект признан неконституционным, поскольку такая инициатива сужает права человека. Вывод по законопроекту должен быть опубликован сегодня на сайте суда.

Верховная Рада направила законопроект Зеленского в Конституционный Суд 3 сентября.

Напомним, что ранее Рада также приняла закон, по которому за кнопкодавство депутатов станут штрафовать.

Также мы писали, что Владимир Зеленский объяснил, почему не потребовал кнопкодавов из "Слуг народа" сдать мандат.

В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования. Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.