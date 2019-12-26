Из-за сбоя информационной системы Министерства внутренних дел ужн четвертые сутки не работают сервисные центры МВД. Об этом пишет Главный сервисный центр МВД.

"Сегодня, 26 декабря, Национальная автоматизированная информационная система (НАИС) МВД Украины работает с перебоями. Поэтому сейчас предоставление услуг сервисных центров МВД невозможно", - говорится в сообщении.

Среди услуг, которые недоступны регистрация/перерегистрация транспортных средств; выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; обмен и замена водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; выдача свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

В МВД заверили, что о возобновлении работы системы будет сообщено дополнительно. Первое сообщение о сбое в системе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС) МВД Украины было размещено 23 декабря.

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