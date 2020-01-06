7 декабря православные христиане отпразднуют один из самых главных праздников - Рождество Христово.

А сегодня вечером, 6 декабря, в Сочельник, принято посещать церковную службу, ужинать в семейном кругу и, конечно, колядовать!

Колядование - это ритуал, пришедший из древности. Наши предки верили в то, что колядки отпугивают нечистую силу и приносят в дом благополучие.

Мы предлагаем вниманию читателей короткие и стихотворные поздравления, которые можно отправить своим друзьям и близким по смс и в мессенджерах; а также колядки - на русском и украинском языках.

С наступающим Рождеством Христовым! Будьте здоровы и счастливы!

Короткие поздравления с Рождеством 2020

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы ваш дом будет наполнен теплом, любовью, счастьем. Здоровья, удачи и всех благ!

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей, семейного тепла, успехов на работе, крепкого здоровья, бодрого духа и любви в сердце!

С Рождеством! Сегодня хочу пожелать тебе, чтобы жизнь состояла только из счастливых минут, дней и лет!

Пусть Рождество Христово одарит ваш дом миром, а Господь продолжает оберегать!

В Рождество хочу пожелать тебе терпения, чтобы оно сохранялось на протяжении всего года. Пусть сегодняшняя ночь принесет и в твою жизнь чудо!

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мирного неба над головой, здоровья и добрых дел в горящем году!

Хочу, чтобы в твоей душе всегда жил дух Рождества. А жизнь была такой же доброй, как сегодняшний вечер. С Рождеством!

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах

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Колядки на русском и украинском языках

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