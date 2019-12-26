В Департаменте строительства Полтавской областной государственной администрации проводит обыски Национальная полиция. Об этом пишет Poltavske.tv.

В сообщении говорится о том, что обыски проводятся в рамках дела, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Группа, которая подозревается в совершении уголовных преступлений, в 2018 году вносила недостоверные сведения в проектов и проектно-сметной документации, чем нанесли ущерб государственному бюджету", - сказал пресс-секретарь Полтавской областной полиции Юрий Сулаев.

Ранее "Страна" писала, что НАБУ нагрянуло с обысками в Министерство информполитики.

Также мы рассказывали, что ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК по делу о снятии с выборов Куницкого в интересах Грановского.