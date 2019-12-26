Украинская власть и сепаратисты согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Она назначена на воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, на сегодняшний день дата не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

Ранее мы разбирались, смогут ли Киев и сепаратисты поменять пленных до 1 января.

Также мы писали, что Украина вычеркнула "беркутовцев" из списков на обмен с "ЛНР" и "ДНР".

И что, по словам Валерии Лутковской, Украина обменяет пленных, которых не удалось забрать 2 года назад, в том числе участников иловайского и дебальцевского котлов.

О предыдущем обмене пленных, который произошел в сентябре, в своем блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.