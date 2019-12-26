В Киеве организатор незаконного бизнеса арендовала квартиры, в которых женщины оказывали услуги интимного характера.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам и.о. начальника отдела УБПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк, организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области, которая размещала в интернете объявления о предоставлении услуг эротического массажа. За час "развлечений", клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организатору, а остальное оставляли себе.

"Сотрудники полиции провели два обыска по адресам расположения салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов - денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карты. Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей изберет суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщил правоохранитель.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также полиция составила административные протоколы на двух женщин за занятие проституцией. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли бордель, в котором за час "массажа" четыре сотрудницы брали 800 гривен.

Также мы писали, что в Херсоне разоблачили бордели под видом массажных салонов.