Русская православная церковь прекращает поминовение Александрийского патриарха, из-за признания им Православной церкви Украины. Такое решение принято Священным Синодом, сообщает ТАСС.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале опубликовал несколько пунктов из постановления Синода.

Согласно им, РПЦ выражает "глубокую скорбь в связи антиканоническими действиями патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками".

В постановлении отмечается, что решение Феодора о признании ПЦУ противоречит его заявлениям в поддержку канонической УПЦ МП и ее предстоятеля Онуфрия.

При этом Синод постановил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали легализацию ПЦУ.

Напомним, 8 ноября, предстоятель еще одной Православной церкви мира - Александрийской - патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.

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